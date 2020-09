Για 20η φορά η Σερένα Ουίλιαμς προκρίθηκε στον 3ο γύρο του US Open.

H Αμερικανίδα που έχει κερδίσει 6 φορές το τρόπαιο επικράτησε με 6-2, 6-4 σε 1.33' της Ρωσίδας Μαργκαρίτα Γκασπαριάν και έφτασε στις 103 νίκες στο US Open.

Επόμενη αντίπαλος της θα είναι η Σλόαν Στίβενς η οποία ήταν νικήτρια του US Open το 2017.

Εν συνεχεία η νικήτρια του αγώνα Ουίλιαμς-Στίβενς θα παίξει με την νικήτρια του παιχνιδιού της Σάκκαρη με την Ανισίμοβα.

.@alexisohanian's out there supportin' his wife @serenawilliams I #USOpen pic.twitter.com/5rDcvox7TW

— US Open Tennis (@usopen) September 3, 2020