Στον 3ο γύρο του US Open για πρώτη φορά στην καριέρα του προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε με 7-6 (2), 6-3, 6-4 του Αμερικανού Μαξίμ Κρέσι στον 2ο γύρο και θα παίξει την Παρασκευή στον 3ο με αντίπαλο τον Κροάτη Μπόρνα Τσόριτς.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς χρειάστηκε 2.23' για να κάμψει την αντίσταση του Αμερικανού που έπαιζε με wild card στο τουρνουά. Οι πόντοι ήταν 114-104, οι winners 59-31 για τον Αμερικανό (21-9 άσοι) και τα αβίαστα 32-15 κατά του Κέρσι.

Ο Μαξίμ Κέρσι δεν κατάφερε να πετύχει μπρέικ (0/4) και ο Τσιτσιπάς είχε 2/10. 0 Έλληνας τενίστας συνεχίζει χωρίς απώλεια σετ στο US Open.

Όσο αφορά τον νέο του αντίπαλο είναι στο Νο32 του κόσμου και έχει παίξει μαζί του στη Ρώμη το 2018 με τον Τσόριτς να εγκαταλείπει στο 4-1 του 1ου σετ.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το live του αγώνα

Μαχητής και νικητής!

Στο 1ο σετ και στο 5ο γκέιμ ο Κρέσι θα σβήσει μπρέικ πόιντ του Τσιτσιπά για να προηγηθεί με 3-2. Ο Έλληνας θα σβήσει και αυτός μπρέικ πόιντ για το 3-3 και στο 10ο γκέιμ θα σβήσει σετ πόιντ για να ισοφαρίσει σε 5-5.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα οδηγήσει το σετ στο τάι μπρέικ και σε 52' θα επικρατήσει με 7-6 (2).

Πήρε φόρα ο Στέφανος

Με μπρέικ ο Έλληνας θα προηγηθεί με 3-1 στο σετ και σβήνοντας μπρέικ πόιντ του Αμερικανού θα βρεθεί στο 4-1! Τελικά θα κλείσει το σετ στο σερβίς του με 6-3.

Ολοκλήρωσε την δουλειά

Στο 3ο σετ ο Κρέσι θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ για το 1-0. Στο 5ο γκέιμ ο Τσιτσιπάς θα έχει 3 μπρέικ πόιντ αλλά δεν θα καταφέρει να φτάσει σε μπρέικ (2-3).

Ο Κρέσι έχει μπρέικ πόιντ στο 8ο αλλά ο Τσιτσιπάς θα ισοφαρίσει σε 4-4 και με μπρέικ θα φτάσει στο 5-4! Θα κλείσει απλά στο σερβίς του το παιχνίδι.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ τα αποτελέσματα της 3ης ημέρας.

Superb Stefanos.@StefTsitsipas is on to Round 3. pic.twitter.com/PcBZgAVNKX

— US Open Tennis (@usopen) September 3, 2020