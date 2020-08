Την ... τιμή να προπονηθεί με την Σερένα Ουίλιαμς στο Άρθουρ Ας της Νέας Υόρκης είχε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει προπόνηση μαζί με την Αμερικανίδα αφού προπονητής της είναι ο Πατρίκ Μουράτογλου που είναι και ο μέντορας του Στέφανου.

Η Σερένα Ουίλιαμς που φτάνει στα 39 της χρόνια θέλει να κερδίσει φέτος το 24o Grand Slam της στη Νέα Υόρκη ενώ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θέλει να ... ξεκολήσει από τον 2ο γύρο που είναι το ρεκόρ του.

Ο Τσιτσιπάς θεωρεί την Σερένα σπουδαία γυναίκα και πολύ δοτική και πάντα "ρουφάει" τις συμβουλές της στην προπόνηση αλλά όποτε τυγχάνει να βρεθούν μαζί σε κάποιο χώρο.

It's happening guys, Stef and Serena are hitting together #stefanostsitsipas #tsitsipas #SerenaWilliams #cincytennis #usopen pic.twitter.com/seS3PdHMet

— sunny(@_STSunny_) August 20, 2020