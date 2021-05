Συνεχίζουν στο Roland Garros η Βικτόρια Αζαρένκα και η Αρίνα Σαμπαλένκα.

Η Σαμπαλένκα που είναι στο Νο4 κόσμου και από τα φαβορί για να κατακτήσει τον τίτλο απέκλεισε με 6-4,6-3 την Άνα Κονζούκ ενώ η συμπατριώτισσα της και πρώην Νο1 είχε πιο δύσκολο έργο στην πρεμιέρα της.

Η Αζαρένκα επικράτησε με 6-4, 2-6, 6-3 της πολύ έμπειρης Ζβετλάνα Κουζνέτσοβα που έσβησε και 1 ματς πόιντ και συνεχίζει στους "64".

Ακόμη η Κουντερμέτοβα απέκλεισε με 7-6 (5), 6-1 την Ανισίμοβα.

See you in the second round @SabalenkaA knocks off Konjuh 6-4, 6-3.#RolandGarros pic.twitter.com/rMtFGGpX6y

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 30, 2021