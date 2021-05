Στον 2ο γύρο του Roland Garros προκρίθηκε η Ναόμι Οσάκα.

Η Ιαπωνέζα κάτοχος 4 τίτλων Grand Slam που έχει όμως ρεκόρ στο Roland Garros την είσοδο της στον 3ο γύρο απέκλεισε όχι και τόσο εύκολα στον 1ο γύρο την Πατρίσια Τιγκ από τη Ρουμανία και θα παίξει στη συνέχεια με την επίσης Ρουμάνα (Νο102) Άνα Μπογκντάν.

Εκτός συνέχειας έμεινε και η κάτοχος 3 τίτλων Grand Slam η Αντζελίκ Κέρμπερ η οποία ηττήθηκε με 6-2,6-4 από την Καλίνινα ενώ συνεχίζει η Έλενα Ριμπάνικα.

No.2 seed moving on @naomiosaka books her spot in the second-round, overcoming Tig in a tight second set 6-4, 7-6(4). #RolandGarros pic.twitter.com/OMf1hZM6i0

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 30, 2021