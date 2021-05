Roland Garros: Προπονήθηκαν μαζί Τσιτσιπάς και Τιμ (vid)

Σαν πρόβα ημιτελικού θύμιζε η κοινή προπόνηση του Στέφανου Τσιτσιπά και του Ντομινίκ Τιμ στις εγκαταστάσεις του Roland Garros στο Παρίσι.

Οι δυο σπουδαίοι τενίστες που είναι στο Νο4 (Τιμ) και στο Νο5 (Τσιτσιπάς) προπονήθηκαν μαζί και έμαθαν ότι έχουν αυξημένες πιθανότητες να βρεθούν αντίπαλοι στον ημιτελικό του Roland Garros 2021.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι ο πιο φορμαρισμένος παίκτης στο χώμα με 2 τίτλους και πέρσι έφτασε στον ημιτελικό. Ο Ντομινίκ Τιμ δεν είναι και στα καλύτερα του αλλά είναι φιναλίστ στο Roland Garros το 2018 και το 2019 όπου φυσικά ηττήθηκε από τον Ράφα Ναδάλ.

Η κλήρωση μπορεί να κάνει και τους δυο να χαμογελούν αφού δεν θα παίξει με Ναδάλ ή Τζόκοβιτς πριν από τον τελικό!

Volume on behind the scenes practice @steftsitsipas x @ThiemDomi #RolandGarros pic.twitter.com/eYrrcmpPnX

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 27, 2021