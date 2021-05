Roland Garros: Εκτός τουρνουά λόγω τραυματισμού η Χάλεπ (pic)

Ο τραυματισμός της στη Ρώμη βγάζει νοκ άουτ από το Roland Garros 2021 την Σιμόνα Χάλεπ .

Η Ρουμάνα που κατέκτησε τον τίτλο στο Παρίσι το 2018 και σήμερα είναι στο Νο3 κόσμου δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό της στην γάμπα και έτσι αναγκάστηκε να ανακοινώσει την απόσυρση της από το 2ο Grand Slam του 2021.

«Με βαριά καρδιά ανακοινώνω την απόσυρσή μου από το Roland Garros φέτος. Δυστυχώς η θλάση στην αριστερή μου γάμπα χρειάζεται περισσότερο χρόνο αποθεραπείας και δεν υπάρχει πολύς χρόνος. Η απόσυρση από ένα Grand Slam είναι κόντρα στα ένστικτα και τις φιλοδοξίες μου ως αθλήτρια, όμως είναι η σωστή απόφαση. Η σκέψη της απουσίας μου από το Παρίσι με γεμίζει θλίψη, αλλά θα συγκεντρώσω την ενέργειά μου στην αποθεραπεία μου, στο να μείνω θετική και στο να επιστρέψω στο court το συντομότερο δυνατόν. Roland Garros 2022, σου έρχομαι!», έγραψε στα social media.

It’s with a heavy heart that I announce my withdrawal from @rolandgarros this year. Unfortunately the tear in my left calf needs more time to recover and the timeline is just too short. Withdrawing from a Grand Slam goes against all my instincts and aspirations as an athlete, but pic.twitter.com/XiGJxAJMOp

