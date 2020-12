Είναι τρομερό να είσαι στο Νο4 στον κόσμο, να έχεις κερδίσει το ATP Finals , να έχεις παίξει σε τελικό στο US Open αλλά να είσαι απόλυτα αποτυχημένος σε ένα τουρνουά.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ είναι όλα τα παραπάνω. Ο 23χρονος Ρώσος τενίστας έχει παίξει 4 φορές στo Roland Garros και δεν έχει ακόμη νίκη αφού έχει 4 αποκλεισμούς στον 1ο γύρο.

Με αφορμή ένα video που δείχνει τον Ράφα Ναδάλ να κάνει δηλώσεις για την κατάκτηση του Roland Garros 2050 o Ρώσος αποφάσισε να τρολάρει τον εαυτό του και να ευχηθεί το 2050 να πετύχει και εκείνος την πρώτη του νίκη στο Παρίσι!

Maybe by 2050 I can win a first round at @rolandgarros https://t.co/RvpNilLi32

— Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) December 9, 2020