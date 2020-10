Το 2009 έγινε ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που έφευγε νικητής από έναν αγώνα με τον Ράφα Ναδάλ στο Roland Garros.

Το όνομα του είναι Ρόμπιν Σόντερλινγκ και είχε αποκλείσει στον 4ο γύρο τον Ισπανό ο οποίος είχε ήδη κατακτήσει 4 σερί Roland Garros.

Σήμερα μετά από 11 χρόνια ο Ράφα Ναδάλ έχει 13 τίτλους και στο διάστημα αυτό τον κέρδισε άλλος ένας στο Παρίσι και αυτός ήταν ο Ράφα Ναδάλ.

Ο Σουηδός που έχει εξομολογηθεί πως αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και είχε σκεφτεί και την αυτοκτονία "χαιρέτησε" τη νέα νίκη του Ναδάλ στο Roland Garros και μεταξύ άλλων σημείωσε ότι: «Οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν τι έχει κάνει ο Ράφα».

To put things in perspective: Just to qualify for the French Open main draw 13 times is an unbelievable achievement as an athlete. Words can not describe what Rafa has done. Big up ”young man”

