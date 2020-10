Ράφα Ναδάλ: «Χωρίς τεκίλα είναι δύσκολο να χορέψω» (pic)

Αφοπλιστική ήταν η απάντηση του Ράφα Ναδάλ σε ερώτηση δημοσιογράφου για το εάν του αρέσει να χορεύει και εκτός κορτ μετά από τον αγώνα του με τον Σεμπάστιαν Κόρντα στο Roland Garros.

Ο Ράφα Ναδάλ εμφανίστηκε λοιπόν στη συνέντευξη Τύπου και αφού ανέλυσε τον αγώνα του αλλά και την "μάχη" του Σίνερ με τον Ζβέρεφ δέχτηκε μια διαφορετική ερώτηση.

Ο δημοσιογράφος σημείωσε ότι σε κάποιο σημείο του αγώνα ο Ναδάλ ήταν σαν να χόρευε μέσα στο κορτ και το κάνει συχνά. Έτσι τον ρώτησε εάν του αρέσει ο χορός εκτός κορτ και ποιος είναι ο αγαπημένος του.

Ο Ισπανός τενίστας είπε με ειλικρίνεια: «Ναι με μερικές τεκίλες χορεύω. Χωρίς τεκίλα είναι δύσκολο».

After his #RolandGarros 4th round win vs Sebastian Korda, Rafa Nadal tells me what he does after a few tequilas (and admits he’s quite not as good without a few tequilas)#RG20 on @LiveSportsFM pic.twitter.com/UIWbRiAFcf

— Jonathan Pinfield (@tweetsbyjp) October 4, 2020