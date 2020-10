Στον 4ο γύρο του Roland Garros προκρίθηκε ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Ο Γερμανός (Νο7) φιναλίστ του US Open απέκλεισε με 6-1, 7-5, 6-3 τον Ιταλό Μάρκο Τσετσινάτο και θα παίξει για μια θέση στον προημιτελικό με τον επίσης Ιταλό και 19χρονο Γιανίκ Σίνερ ο οποίος έβγαλε νοκ άουτ τον Φεντερίκο Κορία με 6-3, 7-5, 7-5 και ζει το όνειρο του στο Παρίσι!

Στους "16" συνεχίζει και ο φιναλίστ του Italian Open Ντιέγκο Σβάρτσμαν ο οποίος κέρδισε με 7-6 (3), 6-3, 6-3 τον Γκόμπος και θα παίξει με τον Ιταλό Σονέγκο στον 4ο γύρο.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ τα αποτελέσματα της Παρασκευής (2/10).

14-2 at Slams on the season @AlexZverev rebounds from his five set match to sweep past Marco Cecchinato 6-1 7-5 6-3.#RolandGarros pic.twitter.com/uUabRTY0oy

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 2, 2020