Νιάνγκ ενόψει Παναθηναϊκού: «Καταφέρνει να αξιοποιεί την υποστήριξη των οπαδών του στην έδρα του»
Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βίρτους στο «Telekom Center Athens», για την 21η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Σαλούν Νιανγκ τοποθετήθηκε στις δηλώσεις του, σχετικά με την αναμέτρηση και χαρακτήρισε πως η ομάδα του Έρκιν Άταμαν, πάντα καταφέρνει να αξιοποιεί την υποστήριξη των οπαδών της και πως διψάει για τη νίκη, μετά από τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα που είχε στη διοργάνωση.
Εκτός για το παιχνίδι, έχει τεθεί ο Λούκα Βιλντόζα, καθώς ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον αριστερό μηρό.
Αναλυτικά όσα είπε ο Σαλούν Νιανγκ:
«Μας περιμένει ένας ακόμη δύσκολος αγώνας. Ο Παναθηναϊκός σίγουρα θα διψάσει για τη νίκη μετά από μερικά παιχνίδια που δεν πήγαν όπως τα ήθελε.
Σήμερα προσπαθήσαμε να ανακτήσουμε την ενέργειά μας όσο καλύτερα μπορούσαμε για να αντιμετωπίσουμε τον αυριανό αγώνα εναντίον μιας ομάδας υψηλού επιπέδου που πάντα καταφέρνει να αξιοποιεί την υποστήριξη των οπαδών της στην έδρα της».
