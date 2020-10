Roland Garros: Η Σάκκαρη κλείνει το πρόγραμμα της Παρασκευής στο «Simonne Mathieu»

Τελευταίο στο πρόγραμμα της Παρασκευής (2/10) στο «Simonne Mathieu» θα είναι το παιχνίδι της Μαρίας Σάκκαρη με την Μαρτίνα Τρεβιζάν.

Ο αγώνας του 3ου γύρου του Roland Garros θα ξεκινήσει μετά από τις 18:00 (ERT Sports) και θα είναι ο πρώτος για την Ελληνίδα αλλά και για την Ιταλίδα σε κεντρικό κορτ.

Η Μαρία Σάκκαρη που δεν έχει παίξει ποτέ ξανά με την Μαρτίνα Τρεβιζάν με νίκη θα κάνει ρεκόρ καριέρας (4ος γύρος) στο Roland Garros.

Πριν από τον αγώνα της Ελληνίδας θα δούμε στο κορτ τα παιχνίδια: Μπουσάρντ-Σβιόντεκ (12:00) , Σονέγκο-Φριτζ και Γκόμπος-Σβάρτσμαν.

Την Παρασκευή επιστρέφει και ο Ράφα Ναδάλ για να παίξει με τον Ιταλό Τραβάγκλια αλλά και ο Ντομινίκ Τιμ, ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ο Σταν Βαβρίνκα και η Σιμόνα Χάλεπ.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το πρόγραμμα της Παρασκευής.