Μετά από έναν... μαραθώνιο τένις ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ εξασφάλισε την πρόκριση στον 3ο γύρο του Roland Garros.

Ο Γερμανός (Νο7) φιναλίστ του US Open βρέθηκε πίσω με 6-2, 4-1 αλλά γύρισε το παιχνίδι κόντρα στον Γάλλο Πιέρ Ερμπέρ και επικράτησε με 2-6, 6-4, 7-6 (5), 4-6, 6-4 σε 4 ώρες!

Αυτή είναι η 4η φορά που θα παίξει στον 3ο γύρο ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ ο οποίος ήταν στους "8" το 2018 και το 2019. Επόμενος αντίπαλος του θα είναι ο Ιταλός Μάρκο Τσετσινάτο.

Οι πόντοι ήταν 164-164! Ο Ζβέρεφ είχε 56 αβίαστα, 45 winners και 6/14 μπρέικ πόιντ και ο Ερμπέρ είχε 49-41 και 7/14.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ ο Ερμπέρ θα φτάσει με μπρέικ στο 0-2 και θα προηγηθεί με 1-4! Με νέο μπρέικ θα κλείσει το σετ στο 6-4.

Στο 2ο πάλι με μπρέικ θα κάνει το 1-3 θα προηγηθεί με 1-4 αλλά ο Ζβέρεφ με 2 μπρέικ θα περάσει μπροστά με 5-4 και θα ισοφαρίσει (6-4).

Το 3ο είναι και πάλι συγκλονιστικό. Δεν έχει μπρέικ και οι δυο παίκτες θα λύσουν τις διαφορές τους στο τάι μπρέικ.

Ο Γάλλος θα προηγηθεί με 4-1 και 5-3 αλλά ο Γερμανός θα κερδίσει το σετ με 7-6 (5). Στο 4ο ο Ερμπέρ με 2 μπρέικ (1-2, 1-4) θα προηγηθεί με 1-4 αλλά ο Ζβέρεφ θθα πάρει πίσω το μπρέικ για το 2-4.

Μειώνει και σε 3-4 αλλά ο Γάλλος θα κρατήσει το σερβίς του (3-5) και θα ισοφαρίσει σε 2-2 (6-4).

Στο 5ο σετ ο Ζβέρεφ θα κάνει μπρέικ γρήγορα (2-0) θα προηγηθεί με 3-0 αλλά ο Ερμπέρ θα μειώσει σε 3-2 με μπρέικ και θα επιστρέψει στο παιχνίδι (3-3).

O Γερμανός δεν θα αφήσει περιθώρια στη συνέχεια. Με μπρέικ θα φτάσει στο 5-3 αλλά ο Γάλλος θα το πάρει πίσω για να μειώσει σε 5-4. Ο Ζβέρεφ θα κλείσει απλά με μπρέικ το παιχνίδι (6-4).

Sascha Survives @AlexZverev escapes Herbert 2-6 6-4 7-6(5) 4-6 6-4 in just under four hours.#RolandGarros pic.twitter.com/5bvhEitvnr

— Roland-Garros (@rolandgarros) September 30, 2020