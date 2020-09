Στον 3ο γύρο του Roland Garros προκρίθηκε για 5η σερί χρονιά ο Ντομινίκ Τιμ.

Ο 27χρονος Αυστριακός που κατέκτησε πριν από λίγες ημέρες το US Open επικράτησε στον 2ο γύρο με 6-1, 6-3, 7-6 (6) του Αμερικανού Τζακ Σοκ και θα παίξει στον 3ο γύρο με τον νεαρό Νορβηγό Κάσπερ Ρουντ ο οποίος εντυπωσίασε στη Ρώμη και στο Παρίσι απέκλεισε στα 5 σετ τον Αμερικανό Tόμι Πολ.

Με νίκη συνέχισε και ο φιναλίστ του Italian Open Ντιέγκο Σβάρτσμαν. Ο Αργεντινός κέρδισε με 6-1, 7-5, 6-0 τον Ιταλό Τζιουστίνο και θα παίξει στον 3ο γύρο με τον Σλοβάκο Νόρμπερτ Γκόμπος.

Από την άλλη ο Ιταλός Σονέγκο 7-6 (8), 6-1, 7-5 τον Μπούμπλικ και θα συναντήσει στον 3ο γύρο τον Τέιλορ Φριτζ.

Thiem Tough. @ThiemDomi saves three set points en route to a straight-sets win over Jack Sock 6-1 6-3 7-6(6). #RolandGarros pic.twitter.com/fV9n31JM1F

Two down, one to go.@ThiemDomi with the lead over Jack Sock.#RolandGarros pic.twitter.com/HcbduH2st8

— Roland-Garros (@rolandgarros) September 30, 2020