Roland Garros: Αποσύρθηκε από το τουρνουά η Σερένα Ουίλιαμς (pic&vid)

Άδοξο τέλος είχε για την Σερένα Ουίλιαμς το Roland Garros 2020.

Η 39χρονη Αμερικανίδα που κυνηγούσε στο Παρίσι το 24ο Grand Slam της καριέρας της ανακοίνωσε λίγη ώρα πριν από τον αγώνα του 2ου γύρου με την Τσβετάνα Πιρόνκοβα πως έχει πρόβλημα στον αχίλλειο και δεν θα συνεχίσει στο τουρνουά.

«Μου αρέσει να παίζω στο Παρίσι, απολαμβάνω το χώμα και ήθελα να κάνω μια προσπάθεια εδώ, αλλά ο αχίλλειος τένοντας δεν είχε αρκετό χρόνο για να αναρρώσει μετά το US Open» είπε μεταξύ άλλων η Σερένα.

Θυμίζουμε ότι στον 1ο γύρο είχε αποκλείσει με δυσκολία την Αμερικανίδα Κρίστι Αν.

Μένει να δούμε εάν θα παίξει σ' άλλο τουρνουά μέσα στο 2020 ή θα ξεκινήσει και πάλι τους αγώνες της από το 2021.

Serena Williams has withdrawn from #RolandGarros with an achilles injury. pic.twitter.com/u6vGa9JCkX

"I really wanted to give an effort here. (I'm) struggling to walk so that's a tell-tale sign that I should try to recover"

Get well soon, Serena!#RolandGarros pic.twitter.com/PekxZ4tSzj

— Roland-Garros (@rolandgarros) September 30, 2020