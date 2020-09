Μια καλή προπόνηση ήταν για τον Νόβακ Τζόκοβιτς η πρεμιέρα του στο Roland Garros.

Το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε με 6-0,6-2,6-3 του Σουηδού Μίκαελ Ίμερ και για 16η φορά σε 16 συμμετοχές θα παίξει στον 2ο γύρο στο Roland Garros.

Ο Σέρβος θα παίξει στον 2ο γύρο είτε με τον Λιθουανό Ρικάρντας Μπεράνκις τον οποίο είχε συναντήσει πρόσφατα στο Cincinnati Masters και τον είχε κερδίσει με 7-6 (2), 6-4 ή με τον Ούγκο Ντελιέν.

Ο αγώνας

To 1o σετ θα τελειώσει σε 20'. Ο Τζόκοβιτς έφτασε σε 3 μπρέικ (1-0, 3-0, 5-0) και θα καθαρίσει το σετ σε ρυθμό προπόνησης. Ο Ίμερ κέρδισε το 1ο του γκέιμ στο 2ο σετ (0-1) αλλά δέχτηκε πάλι μπρέικ (2-1).

Ο Σουηδός θα ισοφαρίσει με μπρέικ σε 2-2 και θα "απαντήσει" με νέο μπρέικ ο Σέρβος για το 3-2. Νέο μπρέικ για το 5-2 και ο Τζόκοβιτς θα κλείσει το σετ.

To 3o σετ θ΄ αρχίσει με μπρέικ (2-1) και με διπλό λάθος του Τζόκοβιτς ο Ίμερ θα φτάσει σε μπρέικ και θα ισοφαρίσει σε 3-3. Ο Σέρβος θα "απαντήσει" με μπρέικ (4-3) και θα φτάσει στο 5-3.

Με νέο μπρέικ θα επικρατήσει με 6-3. Το παιχνίδι είχε διάρκεια 1.38'. Οι πόντοι ήταν 84-46 και τα μπρέικ πόιντ 9/11 (Τζόκοβιτς) και 2/2. Ο Σέρβος είχε 32 winners και 22 αβίαστα και ο Σουηδός 12-27.

@DjokerNole remains undefeated in the opening round in Paris taking out Mikael Ymer 6-0 6-2 6-3 #RolandGarros pic.twitter.com/I0K7y30eie — Roland-Garros (@rolandgarros) September 29, 2020