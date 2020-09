Roland Garros: Η Σερίφ το χειροκρότημα, η Πλίσκοβα την πρόκριση (vids)

Μετά από ένα φοβερό παιχνίδι η κακή αλλά έμπειρη Καρολίνα Πλίσκοβα απέκλεισε στον 1ο γύρο του Roland Garros την Μαγιάρ Σερίφ η οποία αν και στο Νο172 του κόσμου ήταν φοβερή στην πρώτη της παρουσία σε Grand Slam.

Η Αιγύπτια που αποθέωσε πρόσφατα ο Μοχάμεντ Σαχάλ αποκλείστηκε μετά από 2 ώρες και 15 λεπτά με 6-7 (9), 6-2, 6-4 από την Τσέχα που είναι στο Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης αλλά απέσπασε το χειροκρότημα του κοινού στο κορτ!

Το κλειδί για το παιχνίδι ήταν το 7ο γκέιμ του 3ου σετ. Η Πλίσκοβα μετά από 5 αποτυχημένες προσπάθειες για μπρέικ έφτασε τελικά σ' αυτό για να προηγηθεί με 4-3. Η Σερίφ απογοητεύτηκε και λίγο η κούραση αλλά και η απειρία την οδήγησαν στον αποκλεισμό.

Η Πλίσκοβα είχε 46 αβίαστα και 45 winners και η Σερίφ 28 και 22. Τα μπρέικ πόιντ ήταν 2/5 (Σερίφ) και 5/15.

Στον 2ο γύρο προκρίθηκε και η νικήτρια του Roland Garros 2017 Γέλενα Οσταπένκο αφού απέκλεισε με 6-2, 6-1 την Αμερικανίδα Μπρένγκλε. Στο ταμπλό των ανδρών ο Ιταλός Ματέο Μπερετίνι έβγαλε νοκ άουτ με 6-3, 6-1, 6-3 τον Βάσεκ Πόσπισιλ.

No easy matches No. 2 Pliskova survives a grueling encounter with Sherif 6-7(9) 6-2 6-4 to reach the second round.#RolandGarros pic.twitter.com/JTCkbkIz7G — Roland-Garros (@rolandgarros) September 29, 2020

Roaring into the second round. Matteo Berrettini dominant against Pospisil 6-3 6-1 6-3.#RolandGarros pic.twitter.com/4bSr1NvMl6 — Roland-Garros (@rolandgarros) September 29, 2020

Wouldn't be a day at the tennis without a tweener...#RolandGarros pic.twitter.com/J292d0nHkv — Roland-Garros (@rolandgarros) September 29, 2020