Ο Ράφα Ναδάλ έφτασε με ευκολία στην 94η νίκη του σε 96 αγώνες στο Roland Garros και σφράγισε το εισιτήριο για τον 2ο γύρο του τουρνουά.

Ο κορυφαίος Ισπανός τενίστας εμφανίστηκε στο κορτ για τον αγώνα με τον Γκερασίμοφ με νέα παπούτσια στα οποία υπάρχει "χαραγμένος" ένας αριθμός. Είναι το 12 και είναι φυσικά ο αριθμός των τίτλων που έχει κερδίσει στο Παρίσι.

Φυσικά στόχος του είναι το 2021 να εμφανιστεί με το Νο13 στα παπούτσια του.

(Just in case you needed reminding)@RafaelNadal #RolandGarros pic.twitter.com/Uv1TZ3FU9c

— Roland-Garros (@rolandgarros) September 28, 2020