Roland Garros: Πρώτο βήμα για το 13ο για τον Ράφα Ναδάλ (vids)

Με την 94η νίκη του στο Roland Garros ο Ράφα Ναδάλ έφτασε στον 2ο γύρο του τουρνουά του 2020.

Ο Ισπανός τενίστας επικράτησε στον 1ο γύρο με 6-4, 6-4, 6-2 του Λευκορώσου Ιγκόρ Γκερασίμοφ και θα παίξει στον 2ο με τον Αμερικανό Μακένζι ΜακΝτόναλντ.

Το No2 της παγκόσμιας κατάταξης και του ταμπλό έφτασε σε μπρέικ νωρίς στο 1ο (3-2) και στο 2ο (2-1) και εν συνεχεία "καθάρισε" εύκολα και το 3ο με το παιχνίδι να τελειώνει σε 2 ώρες και 5 λεπτά.

Οι πόντοι ήταν 88-60. Ο Ναδάλ είχε 32 winners και 20 αβίαστα και ο Γκερασίμοφ είχε 24 και 28. Τα μπρέικ πόιντ ήταν 5/5 και 1/2.

Σ' άλλα παιχνίδια της πρώτης ημέρας σε άνδρες και γυναίκες, ο Μικαέλ Κουκούσκιν απέκλεισε με 7-5, 3-6, 7-6 (1), 6-0 του Φάμπιο Φονίνι, η Ζανγκ άφησε εκτός με 6-3, 7-6 (2) την Μάντισον Κις, ο Νισιόκα κέρδισε με 7-5, 6-3, 6-3 τον Φελίξ Αλιασίμ ενώ η νικήτρια του 2016 Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα επικράτησε με 7-6, 4-6, 8-6 την Ζίντανσεκ μετά από 3.03'.

Μεγάλη έκπληξη ήταν και ο αποκλεισμός στον 1ο γύρο του top-10 Γκαέλ Μονφίς με 6-4, 7-5, 3-6, 6-3 από τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ.

The more things change, the more they stay the same...@RafaelNadal eases into the second round 6-4 6-4 6-2 over Gerasimov.#RolandGarros pic.twitter.com/W7IGV7Z8em — Roland-Garros (@rolandgarros) September 28, 2020