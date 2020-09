Δυο ώρες παρά ένα λεπτό χρειάστηκε ο Γιάνικ Σίνερ για να προκριθεί στον 2ο γύρο του Roland Garros για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Ο 19χρονος Ιταλός που έλαμψε στην Ρώμη και κέρδισε και τον Τσιτσιπά απέκλεισε με 7-5, 6-0, 6-3 τον έμπειρο Νταβίντ Γκοφέν (Νο12) ο οποίος το 2016 είχε φτάσει έως τους "8" στο Παρίσι.

Επόμενος αντίπαλος του θα είναι ο Γάλλος Μπένταμιν Μπονζί.

Στον 2ο γύρο συνεχίζουν και οι Αμερικανοί Τέιλορ Φριτζ και Τζον Ίσνερ.

