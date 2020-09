Τον Χάουμε Μουνάρ θ' αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα του στο Roland Garros (27/9-11/10) ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας που είναι στο Νο5 του ταμπλό θα παίξει με τον Ισπανό που είναι στο Νο109 της παγκόσμιας κατάταξης στην πρεμιέρα και εάν προκριθεί λογικά θα συναντήσει ξανά τον Πάμπλο Κουέβας που κέρδισε στο Αμβούργο .

Στον 3ο γύρο όπως και το 2019 θα συναντήσει τον Φίλιπ Κραϊνοβιτς και εν συνεχεία έναν εκ των Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ και Ντένις Σαποβάλοφ.

Στον προημιτελικό θα έχουμε "μάχη" με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ και στον ημιτελικό με τον Νόβακ Τζόκοβιτς που είναι στην ίδια πλευρά του ταμπλό.

Βάσει της κληρώσεως φέτος δεν θα δούμε τελικό ανάμεσα στον Ράφα Ναδάλ και στον Ντομινίκ Τιμ αφού είναι στην ίδια πλευρά και μπορεί να παίξουν στον ημιτελικό και όχι στον τελικό.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα παίξει στην πρεμιέρα με τον Μίκαελ 'Ιμερ (Σουηδία), ο Ράφα Ναδάλ με τον Ιγκόρ Γκερασίμοφ (Λευκορωσία) και ο νικητής του US Open Ντομινίκ Τιμ με τον Κροάτη Μάριν Τσίλιτς!

O Άντι Μάρεϊ θα συναντήσει τον Σταν Βαβρίνκα στον 1ο γύρο 3,5 χρόνια μετά από την τελευταία τους συνάντηση στον ημιτελικό!

Πιθανοί προημιτελικοί:

Τσιτσιπάς-Μεντβέντεφ

Τζόκοβιτς-Μπερετίνι

Μονφίς ή Σβάρτσμαν-Τιμ

Ναδάλ-Ζβέρεφ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ την κλήρωση

World No. 1 @DjokerNole begins his pursuit for a second title in Paris against Mikael Ymer. #RolandGarros pic.twitter.com/CxrKICOZYU — Roland-Garros (@rolandgarros) September 24, 2020

12-time champion @RafaelNadal starts his title defence against Egor Gerasimov in the first round.#RolandGarros pic.twitter.com/FFNd9lvCzm — Roland-Garros (@rolandgarros) September 24, 2020

World No. 5 @DaniilMedwed seeks a first win on the Parisian clay with his clash against Marton Fucsovics.#RolandGarros pic.twitter.com/hwwMfzLdb1 — Roland-Garros (@rolandgarros) September 24, 2020

The quest for a first Grand Slam title for @StefTsitsipas starts with Jaume Munar.#RolandGarros pic.twitter.com/RNQjUYh2vH — Roland-Garros (@rolandgarros) September 24, 2020

The last time they played in Paris was that 2017 epic...@andy_murray will meet 2015 champion @stanwawrinka in the first round.#RolandGarros pic.twitter.com/kmtJ7KdZ1c — Roland-Garros (@rolandgarros) September 24, 2020