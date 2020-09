H Άιλα Τομλγιάνοβιτς από την Αυστραλία θα είναι η πρώτη αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη στο Roland Garros 2020.

Η τενίστρια από την Αυστραλία που είναι στο Νο64 είναι πολύ καλή φίλη της Ελληνίδας και έχουν παίξει σε πολλά τουρνουά ως ζευγάρι στο διπλό.

Σε περίπτωση πρόκρισης η Μαρία Σάκκαρη θα παίξει με την Αμερικανίδα Σέλμπι Ρότζερς ή μια παίκτρια από τα προκριματικά.

Στον 3ο γύρο θα συναντήσει την Βρετανίδα Τζοάνα Κόντα ή την Αμερικανίδα Κόκο Γκάουφ και εν συνεχεία την Ολλανδή Κίκι Μπέρτενς ή Σβετλάνα Κουζνέτσοβα.

Στα προημιτελικά θα παίξει με το Νο1 του ταμπλό και Νο2 του κόσμου την Σιμόνα Χάλεπ η οποία είναι και το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του Roland Garros που αρχίζει στις 27/9 και θα ολοκληρωθεί στις 11/10.

Για την Μαρία Σάκκαρη αυτή θα είναι η 4η συμμετοχή της στο Roland Garros και έως σήμερα έχει να επιδείξει έως καλύτερη παρουσία την πρόκριση της στον 3ο γύρο το 2018.

Η Σιμόνα Χάλεπ θα παίξει στην πρεμιέρα με την Ισπανίδα Σορίμπες Τόρμο, η Αζαρένκα με την Κόβινιτς και η Σερένα Ουίλιαμς με την Αμερικανίδα Κρίστι Αν.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ την κλήρωση

Projected R16 by seed:

[1] Halep vs. [15] Vondrousova

[9] Konta vs. [5] Bertens

[3] Svitolina vs. [16] Mertens

[10] Azarenka vs. [6] Serena

—

[8] Sabalenka vs. [11] Muguruza

[14] Rybakina vs. [4] Kenin

[7] Kvitova vs. [12] Keys

[13] Martic vs. [2] Pliskova#RG20

— WTA Insider (@WTA_insider) September 24, 2020