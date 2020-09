Την πρώτη του προπόνηση στο Παρίσι πραγματοποίησε πριν από λίγη ώρα ο "βασιλιάς" του Roland Garros, Ράφα Ναδάλ.

Ο Ισπανός που έχει 12 τίτλους στο Roland Garros έφτασε στο Παρίσι την Τετάρτη και ξεκίνησε προετοιμασία με στόχο την κατάκτηση του 13ου τροπαίου.

Από την άλλη επέστρεψε στα κορτ και ο νικητής του US Open Ντομινίκ Τιμ. Ο Αυστριακός που ήταν φιναλίστ στο Παρίσι το 2018 και το 2019 είναι στο Παρίσι και επέλεξε να προπονηθεί με τον Άντι Μάρεϊ!

Just a couple of Grand Slam champs saying hello @ThiemDomi & @andy_murray cross paths in between practice sessions.#RolandGarros pic.twitter.com/87lzxGqEtm

— Roland-Garros (@rolandgarros) September 24, 2020