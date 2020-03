Kορονοϊός: Αναβλήθηκε το Roland Garros! (pic)

Είναι επίσημο. Το Roland Garros δεν θα διεξαχθεί στο διάστημα 24/5-8/6 λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού (covid-19) στη Γαλλία και σ' όλη την Ευρώπη.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν πως το Grand Slam αναβλήθηκε και θα διεξαχθεί μετά από το US Open (24/8-13/9).

Δηλαδή θα ξεκινήσει στις 20 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 4 Οκτωβρίου στο Παρίσι.

Με τα σημερινά δεδομένα θα ακυρωθεί όλη η χωμάτινη περίοδος και είναι δύσκολο να βρεθούν ημερομηνίες για να διεξαχθούν αργότερα τα τουρνουά.

Σίγουρα πρέπει να θεωρείται η ακύρωση των τουρνουά Masters της Μαδρίτης (3-10.5) και της Ρώμης (10-17/5).

Μετά από την αναβολή του Roland Garros θ' ακολουθήσουν τις επόμενες ώρες και νέες ακυρώσεις. Το Wimbledon (29.6-12.7) είναι προς το παρών στο πρόγραμμα αλλά όλα θα εξαρτηθούν από την εξάπλωση του κορονοϊού στη Μεγάλη Βρετανία.

