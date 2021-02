Με δάκρυα στα μάτια αποχώρησε από τη συνέντευξη Τύπου μετά από τον αγώνα της με την Ναόμι Οσάκα η Σερένα Ουίλιαμς .

Η 39χρονη Αμερικανίδα αποκλείστηκε με 2-0 σετ από τον τελικό του Australian Open από την Ιαπωνέζα και ήταν στεναχωρημένη αφού σε λίγους μήνες θα γίνει 40 και βλέπει ότι ο μεγάλος της στόχος να φτάσει τα 24 Grand Slam της Μάργκαρετ Κορτ απομακρύνεται.

Η Σερένα Ουίλιαμς που έχει κερδίσει 7 φορές το Australian Open δεν απάντησε πάντως εάν αυτή ήταν η τελευταία της εμφάνιση στη Rod Laver Arena.

After her semifinal loss to Naomi Osaka, Serena Williams leaves the pressroom in tears.#AusOpen pic.twitter.com/g95Fva006O

— Tennis Channel (@TennisChannel) February 18, 2021