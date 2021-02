Εκτός Australian Open από τον 4ο γύρο έμεινε ο περσινός φιναλίστ, Ντομινίκ Τιμ.

Ο Αυστριακός που είναι στο Νο3 του κόσμου ηττήθηκε με 6-4, 6-4, 6-0 από τον πρώην Νο3 και νυν Νο21 κόσμου, τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ ο οποίος και συνεχίζει στα προημιτελικά όπου θα παίξει με τον Ασλάν Καράτσεφ.

Αυτή είναι η 4η νίκη σε 6 παιχνίδια του Βούλγαρου επί του Αυστριακού με τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ να προκρίνεται για 4η φορά σε προημιτελικό στη Μελβούρνη.

O Ντιμιτρόφ δεν άφησε περιθώρια στον νικητή του US Open 2020 και κυριάρχησε από την αρχή έως το τέλος.

A inute game ends with a Dimitrov break @GrigorDimitrov finds a way to get back on serve with Dominic Thiem, trailing 3-2 on serve in the opening set.#AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/yFZMEIJBnb

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 14, 2021