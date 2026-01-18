Κόντης: «Μετά από μια μεγάλη επιτυχία, έρχεται μια σφαλιάρα και σε προσγειώνει»

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη στην κάμερα της NOVA μετά την ήττα του ΟΦΗ από τον ΠΑΟΚ.

Ο ΟΦΗ του Χρήστου Κόντη δεν κατάφερε να συνεχίσει το θετικό σερί του και όντας επηρεασμένος τόσο από τις απουσίες, όσο και από το ψυχολογικό «άδειασμα» και την υπερπροσπάθεια στην πρόκριση επί της ΑΕΚ ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ με 3-0.

Ο προπονητής των Κρητικών μίλησε μετά το ματς στην κάμερα της NOVA και έκανε λόγο για... απότομη προσγείωση, ενώ στάθηκε στο ψυχολογικό στρες της ομάδας του.

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη

«Μετά από μια μεγάλη επιτυχία, έρχεται μια σφαλιάρα και σε προσγειώνει απότομα. Ο ΠΑΟΚ δημιούργησε ευκαιρίες στο πρώτο μέρος, εμείς δεν καταφέραμε να παίξουμε το παιχνίδι μας, χάσαμε δίκαια και νομίζω ότι ήρθε αυτή η ήττα φυσιολογικά.

Για μένα σημασία έχει το επόμενο παιχνίδι, δεν έχουμε την πολυτέλεια να διαλέγουμε παιχνίδια, ήρθαμε από μια σειρά έντονων αγώνων με πολύ έντονα συναισθήματα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει στα επόμενα που έρχονται, πρώτα χρειαζόμαστε ξεκούραση γιατί υπάρχει ψυχολογικό στρες αφού μας βγήκε μια ένταση με την ΑΕΚ. Ακολουθεί ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με τον Παναιτωλικό».

