Σε 1.43' ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ εξασφάλισε το εισιτήριο για τον 4ο γύρο του Australian Open .

Ο Γερμανός (Νο7) που το 2020 έφτασε στον ημιτελικό στη Μελβούρνη απέκλεισε με 6-3, 6-3, 6-1 τον Γάλλο Αντριάν Μαναρινό και έχει μπροστά του ανοιχτό τον δρόμο για τους "8" αφού στον 4ο γύρο θα παίξει με Μαρτίνεζ ή Λάγιοβιτς.

Στον 4ο γύρο συνεχίζει και ο πρώην Νο3 Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ ο οποίος έπαιξε με τον Καρένιο Μπούστα και ενώ κέρδισε με 6-1 το 1ο σετ, ο Ισπανός λόγω τραυματισμού αποχώρησε στο 1-0 του 2ου.

Επόμενος αντίπαλος του θα είναι ο νικητής του αγώνα του Νικ Κύργιου με τον Ντομινίκ Τιμ.

Both players meet at the net as Carreno Busta is forced to retire with illness @GrigorDimitrov moves on to the Fourth Round #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/9DaqmWpsYe

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 12, 2021