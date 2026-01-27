Την κατάσταση των τριών τραυματιών που επέζησαν από το θανατηφόρο τροχαίο αποκάλυψε ρουμάνικο Μέσο.

Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του ΠΑΟΚ αλλά και ολόκληρη η Ελλάδα μετά την ανείπωτη τραγωδία που συνέβη την Τρίτη (27/1) στην άσφαλτο της Ρουμανίας με θύματα επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Τα άτυχα «αετόπουλα» έχασαν τη ζωή τους όταν το όχημα που επέβαιναν συγκρούστηκε με επερχόμενη νταλίκα από το αντίθετο ρεύμα, όμως από τα συντρίμμια υπήρξαν και τρεις που γλίτωσαν από τον ακαριαίο θάνατο και διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο.

Το «Ludojinfo», τοπικό μέσο της περιοχής, παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από την κατάσταση των τριών τραυματιών, με δηλώσεις που φιλοξενεί από τον διευθυντή του νοσοκομείου «Οι τρεις ασθενείς μεταφέρθηκαν στο Κλινικό Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών της Κομητείας Τιμισοάρα – Casa Austria. Ο ένας από αυτούς έχει πολλαπλά κατάγματα στη σπονδυλική στήλη, κατάγματα πλευρών και κάταγμα κλείδας.

Ο δεύτερος έχει κάταγμα στη σπονδυλική στήλη και τραύμα στο τριχωτό της κεφαλής, ενώ ο τρίτος ήταν σε εγρήγορση και συνεργάσιμος» ανέφερε σχετικά ο διευθυντής του νοσοκομείου, Μιχάι Μπαλάν. Νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, είχε ενημερώσει πως οι οι τραυματίες βρίσκονται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, ενώ υπάρχει συνεχής επικοινωνία τόσο με τις αρμόδιες αρχές όσο και με τις οικογένειές τους, ώστε να υπάρχει πλήρης και ξεκάθαρη εικόνα για την πορεία της υγείας τους.