UEFA για το δυστύχημα στη Ρουμανία: «Στεκόμαστε δίπλα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ»

Επιμέλεια:  Σταύρος Σουντουλίδης
Το σήμα του ΠΑΟΚ στην Τούμπα μετά το δυστύχημα στη Ρουμανία
Με ανάρτησή της στα social media η UEFA εξέφρασε τη στήριξή της στην οικογένεια του ΠΑΟΚ έπειτα από το τραγικό δυστύχημα με τους οπαδούς των ασπρόμαυρων στη Ρουμανία.

Συγκλονισμένο είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο από το τραγικό δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Όλες οι ελληνικές ομάδες έχουν εκφράσει τα συλλυπητήριά τους, ενώ η UEFA προχώρησε σε ανάρτηση στα social media, στην οποία αναφέρει:

«Στεκόμαστε δίπλα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ σε αυτές τις στιγμές πένθους. Ειλικρινή συλλυπητήρια σε όλους όσοι επηρεάστηκαν από αυτό το τραγικό δυστύχημα».

Όπως διαβάσατε νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ γνωστοποίησε πως έπειτα από επικοινωνία με την UEFA, η αναβολή του αγώνα με τη Λιόν είναι αδύνατη.

Συνεπώς, η αναμέτρηση θα διεξαχθεί κανονικά την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου (22:00) στο Groupama Stadium. Παράλληλα, ο Δικέφαλος βρίσκεται σε συνεχή συνεννόηση με την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία, ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την έκφραση του πένθους με τον αρμόζοντα τρόπο.

