Θύμα έκπληξης έπεσε η νικήτρια του Australian Open 2020, Σοφία Κένιν.

Η Κάια Κανέπι (Νο65) απέκλεισε με 6-3, 6-2 το Νο4 την Αμερικανίδα Σοφία Κένιν και συνεχίζει εκείνη στον 3ο γύρο.

Η 35χρονη Εσθονή που έδειξε πολύ καλά στοιχεία στο τουρνουά της Μελβούρνης που προηγήθηκε όπου έφτασε έως τον τελικό είχε το πάνω χέρι από την αρχή έως το φινάλε και δεν επέτρεψε στην Αμερικανίδα να επιστρέψει.

Χρειάστηκε μάλιστα μόλις 64' για να τελειώσει την δουλειά. Η Κανέπι έχει ρεκόρ τον 3ο γύρο στο ΑΟ (2009, 2018).

What a performance @KanepiKaia defeats Kenin 6-3 6-2 in just 64 minutes to continue a hot start to the summer for the Estonian #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/ZFuidJnVZC

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 11, 2021