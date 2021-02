Australian Open: Ο Κύργιος έσβησε 2 m.p και συναντά τον Τιμ (vids)

Μετά από ένα φανταστικό παινχίδι ο Νικ Κύργιος είναι στον 3ο γύρο του Australian Open.

Ο Αυστραλός τενίστας επικράτησε με 5-7, 6-4, 3-6, 7-6 (2), 6-4 του Γάλλου Ούγκο Ουμπέρ μετά από 3.26' και θα συναντήσει στον 3ο γύρο το Νο3 του κόσμου, τον Ντομινίκ Τιμ.

Ο Κύργιος είχε δύσκολο έργο απέναντι στον 22χρονο Γάλλο που είναι στο Νο34 και χρειάστηκε να σώσει 2 ματς πόιντ στο 4ο σετ για να στείλει το παιχνίδι στο 5ο και να φύγει νικητής από την αρένα όπου γνώρισε την αποθέωση από τους Αυστραλούς.

Έσπασε ρακέτα, τα έβαλε με την διαιτητή, χτύπησε με δύναμη το φιλέ, έκανε μαγικά και πήρε τη νίκη.

Στο 4ο σετ, ο Γάλλος έφτασε στο 4-2 αλλά ο Κύργιος θα μειώσει σε 4-5. Ο Ουμπέρ είχε 2 ματς πόιντ στο 10ο γκέιμ αλλά ο Αυστραλός θα τα σβήσει και με μπρέικ θα ισοφαρίσει σε 5-5.

Θα πάρει το 4ο με 7-6 (2).

Στο 5ο θα σβήσει μπρέικ πόιντ στο 2ο γκέιμ για να ισοφαρίσει σε 1-1 και με μπρέικ θα προηγηθεί με 2-1. Θα φτάσει στο 3-1 και στο 4-2, ο Γάλλος θα επιμείνει αλλά ο Νικ θα κλείσει το σετ στο 6-4.

Οι πόντοι ήταν 162-159. Ο Κύργιος είχε 30 άσους (27), 65 winners (72), 43 αβίαστα (39).

What a reaction!! @NickKyrgios triumphs in a rollercoaster five set classic #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/ihiI57wSKl

Two match points saved by @NickKyrgios to send it to a fifth set ‼️

Raise your eye brows if you're having fun #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/d2pCRDR8J4

