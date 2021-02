Για 5η συνεχόμενη χρονιά ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ είναι στον 3ο γύρο του Australian Open.

Ο Γερμανός (Νο7) επικράτησε με 7-5, 6-4, 6-3 του Αμερικανού Μαξίμ Κρέσι και θα παίξει στον 3ο γύρο με τον Γάλλο Αντριάν Μαναρινό.

Ο Ζβέρεφ που ήταν φιναλίστ στο US Open 2020 είχε φτάσει έως τα ημιτελικά στο Australian Open 2020.

Στο μεταξύ, ο Τέιλορ Φριτζ απέκλεισε με 3-2 σετ τον Ρέιλι Οπέλκα και θα παίξει με τον Νόβακ Τζόκοβιτς ενώ στον 3ο γύρο θα δούμε και τον εμφύλιο του Καναδά ανάμεσα στον Σαποβάλοφ και τον Αλιασίμ.

