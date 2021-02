Australian Open: Απίθανη επιστροφή από την Χάλεπ (vids)

Στον 3ο γύρο του Australian Open με απίθανη ανατροπή προκρίθηκε η Σιμόνα Χάλεπ.

Η Ρουμάνα Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης απέκλεισε με 4-6, 6-4, 7-5 την Άιλα Τομλιάνοβιτς μετά από 2.34' και θα παίξει στους "32" με την Βερόνικα Κουντερμέτοβα.

Η Αυστραλή (Νο72) που είναι κολλητή φίλη της Μαρίας Σάκκαρη είχε τη νίκη στα χέρια της αλλά δεν άντεξε στην πίεση της Χάλεπ.

Στο 3ο σετ η Τολμιάνοβιτς προηγήθηκε με 5-2 αλλά η Σιμόνα Χάλεπ δεν είχε πει την τελευταία της λέξη.

Με μπρέικ μειώνει σε 5-4 και με το σερβίς της ισοφαρίζει σε 5-5. Στο 11ο γκέιμ η Τομλιάνοβιτς σβήνει 3 μπρέικ πόιντ της Χάλεπ αλλά η Ρουμάνα θα έχει και 4η ευκαιρία και με μπρέικ θα προηγηθεί με 6-5 για να κλείσει το σετ στο σερβίς της.

Η Τομλιάνοβιτς είχε 57 αβίαστα λάθη (έναντι 37) και 37-28 winners.

