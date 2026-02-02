ΑΕΚ: Συμπλήρωσε κάρτες ο Μουκουντί
Ακόμα ένας παίκτης της ΑΕΚ προστέθηκε στο ποινολόγιο της Λίγκας. Ο Αρόλντ Μουκουντί κιτρινίστηκε στο 90+3' του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες.
Συνεπώς ο Μάρκο Νίκολιτς καλείται να επιλέξει ένα από τα επόμενα τέσσερα ματς της Stoiximan Super League, ώστε να δηλωθεί ο Καμερουνέζος στόπερ και εκ των αρχηγών του.
Θυμίζουμε πως λόγω καρτών οι Γιόβιτς - Ρέλβας θα χάσουν το ερχόμενο ματς στις Σέρρες, ενώ Κοϊτά - Ρότα δηλώθηκαν στο ματς με το Λεβαδειακό στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Το πρόγραμμα της ΑΕΚ
- 8/2, 16:00 Πανσερραϊκός - ΑΕΚ
- 15/2, 19:30 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ
- 22/2, 20:00 ΑΕΚ - Λεβαδειακός
- 1/3, 17:30 Βόλος - ΑΕΚ
