Ακόμα ένας παίκτης της ΑΕΚ προστέθηκε στο ποινολόγιο της Λίγκας. Ο Αρόλντ Μουκουντί κιτρινίστηκε στο 90+3' του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες.

Συνεπώς ο Μάρκο Νίκολιτς καλείται να επιλέξει ένα από τα επόμενα τέσσερα ματς της Stoiximan Super League, ώστε να δηλωθεί ο Καμερουνέζος στόπερ και εκ των αρχηγών του.

Θυμίζουμε πως λόγω καρτών οι Γιόβιτς - Ρέλβας θα χάσουν το ερχόμενο ματς στις Σέρρες, ενώ Κοϊτά - Ρότα δηλώθηκαν στο ματς με το Λεβαδειακό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

