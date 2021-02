Με σπουδαία εμφάνιση ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε με συνοπτικές διαδικασίες στον 2ο γύρο του Australian Open .

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας επικράτησε στον 1ο γύρο με 6-1, 6-2, 6-1 του Γάλλου Ζιλ Σιμόν (Νο66) και θα παίξει την Πέμπτη με τον ομογενή Αυστραλό Θανάση Κοκκινάκη ο οποίος απέκλεισε με 6-4, 6-1, 6-1 τον Κορεάτη Κβον.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέτρεψε στον Γάλλο να κερδίσει μόλις 4 γκέιμ σ' όλο το παινχίδι και σε 1.32' τελείωσε την υπόθεση πρόκριση.

Οι πόντοι ήταν 82-42. Ο Τσιτσιπάς είχε 25 winners και 25 αβίαστα λάθη και ο Σιμόν είχε μόλις 6 winners και 26 αβίαστα (6 διπλά σφάλματα). Ο Έλληνας είχε 7/10 μπρέικ πόιντ και ο Γάλλος 0/0!

Στο 1ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς με μπρέικ θα φτάσει στο 2-0, έχοντας απωλέσει μόλις ένα πόντο, και μετά από 14' θα προηγηθεί με 4-0 με νέο μπρέικ.

Με το σερβίς του θα φτάσει στο 5-0 αλλά ο Γάλλος θα πάρει το πρώτο του γκέιμ (5-1). Ο Έλληνας θα κλείσει σε 25' με 6-1 το σετ.

Με μπρέικ θα ξεκινήσει και στο 2ο σετ (2-1) και θα φτάσει σε διπλό μπρέικ πόιντ στο 5ο γκέιμ. Ο Γάλλος θα σβήσει το πρώτο αλλά με την 2η ευκαιρία ο Τσιτσιπάς θα πετύχει μπρέικ (4-1).

Το 6ο γκέιμ είναι για τον Στέφανο (5-1), θα μειώσει σε 5-2 ο Σιμόν, και θα το κλείσει στο 6-2 με την συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα.

Μπρέικ στο ξεκίνημα και του 3ου σετ (1-0) για τον Έλληνα τενίστα. Ο Γάλλος μειώνει σε 2-1 και ο Στέφανος θα φτάσει σε τριπλό μπρέικ πόιντ στο 5ο γκέιμ για να προηγηθεί με 4-1 με νέο μπρέικ.

Με μπρέικ στο 7ο γκέιμ θα κλείσει το παιχνίδι με 6-1.

Level @steftsitsipas cements a two sets to love lead, taking the second set against Gilles Simon 6-2.#AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/AuDDZ2TyNo

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 9, 2021