Με επαγγελματική εμφάνιση ο Ράφα Ναδάλ προκρίθηκε στον 2ο γύρο του Australian Open.

Ο Ισπανός που είναι στο Νο2 του κόσμου απέκλεισε με 6-3, 6-4, 6-1 τον Σέρβο Λάζλο Τζέρε και πανηγυρίζει την 15η πρόκριση στον 2ο γύρο σε 16 συμμετοχές στη Μελβούρνη.

Ο αγώνας είχε διάρκεια 1.52'. Ο Ναδάλ είχε 24-36 αβίαστα λάθη, 19-20 winners ενώ τα μπρέικ πόιντ ήταν 6/11 για τον Ισπανό και 1/5 για τον Σέρβο.

Επόμενος αντίπαλος του θα είναι είτε ο Σέρβος Τροϊτσκι είτε ο Αμερικανός Μο.

That two sets to love lead fist pump @RafaelNadal closes out the second set 6-4 against Laslo Djere.#AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/gSMhNE7EWC

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 9, 2021