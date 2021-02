Στον αγαπημένο της Γκαέλ Μονφίς αφιέρωσε την πρόκριση της στον 2ο γύρο του Australian Open η Ελίνα Σβιτολίνα.

Η Ουκρανή απέκλεισε με 6-3, 7-6 (5) την Μπούζκοβα και δεν ξέχασε τον Γάλλο σύντροφο της.

Μετά από τον αγώνα έγραψε το όνομα του στην κάμερα και σχημάτισε και μια μεγάλη καρδιά.

Ο Μονφίς στεναχωρήθηκε και δάκρυσε αφού αποκλείστηκε την Δευτέρα από τον 1ο γύρο στο AO και η Σβιτολίνα ήθελε να του δηλώσει και δημόσια την αγάπη και την στήριξη της.

Sizzling start.@ElinaSvitolina captures the opening set 6-3 over Bouzkova & @Gael_Monfils is here #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/YgQRy1Wm9g

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 9, 2021