Australian Open: Αποκλεισμός - σοκ για την Αζαρένκα (vids)

Εκτός Australian Open από τον 1ο γύρο έχει η νικήτρια του 2012 και 2013, Βικτόρια Αζαρένκα.

Η Λευκορωσίδα (Νο13) που επέστρεψε το 2020 με τίτλο και τελικό στο US Open ηττήθηκε στην πρεμιέρα της στη Μελβούρνη με 7-5, 6-4 από την Αμερικανίδα (Νο64) Τζέσικα Πέγκουλα.

Η 26χρονη Αμερικανίδα πέτυχε τη νίκη της καριέρας της σε 1.39'. Είχε 24-21 winners, 24-25 αβίαστα ενώ τα μπρείκ πόιντ ήταν 2/2 (Αζαρένκα) και 4/7.

Στο 3ο γκέιμ του 2ου σετ η Βίκα αντιμετώπισε πρόβλημα με την αναπνοή της αλλά μετά από την εξέταση από γιατρό συνέχισε το παιχνίδι.

H Αζαρένκα δεν συμμετείχε το 2020 ενώ το 2019 είχε μείνει πάλι εκτός από τον 1ο γύρο.

Στον 2ο γύρο συνεχίζει η Ελίνα Σβιτολίνα που κέρδισε με 6-3, 7-6 (5) σε 2 ώρες την Μαρί Μπούζκοβα αλλά και η Μπελίντα Μπέντσιτς που απέκλεισε με 6-3, 4-6, 6-1 την Αμερικανίδα Ντέιβς.

Η Μπέντσιτς θα παίξει με την Κουζνέντσοβα και η Σβιτολίνα με Γκάουφ ή Τέιτσμαν.

Fearless @JLPegula breaks through to the second round after overcoming a Victoria Azarenka sized challenge

7-5 6-4 #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/JRLDMI4uoC

