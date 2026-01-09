Στη λύση των προβλημάτων του προχωράει ο Πανσερραϊκός μετά το ban της FIFA με απαγόρευση μεταγραφών.

Κλείνει τα ανοιχτά μέτωπα ο Πανσερραϊκός προκειμένου να γίνει άρση του ban της FIFA , το οποίο έχει επιφέρει απαγόρευση μεταγραφών.

Συγκεκριμένα, τα «λιοντάρια» ήρθαν σε συμφωνία με τον Μοχάμεντ Φαρές ώστε να κλείσει το συγκεκριμένο ζήτημα ενώ σε αρκετά καλό δρόμο είναι οι επαφές και με την πλευρά του Στέβιτς προκειμένου να βρεθεί η «χρυσή τομή» και να μην υπάρχει πρόβλημα ούτε από εκείνη την πλευρά.

Από εκεί και πέρα, στο στρατόπεδο του Πανσερραϊκού προετοιμάζονται ήδη για την επόμενη μέρα και μελετούν προσεκτικά τις κινήσεις που θα γίνουν στο μεταγραφικό παζάρι για την ενίσχυση της ομάδας.