Στην 21η της συμμετοχή στο Australian Open η Βένους Ουίλιαμς κατάφερε να προκριθεί στους "64"!

Η 40χρονη Αμερικανίδα τενίστρια που έχει 2 χαμένους τελικούς στη Μελβούρνη επικράτησε με 7-5, 6-2 την Βελγίδα Κίρστεν Φλίπκενς και θα παίξει στον επόμενο γύρο με την Γουάνγ ή την Εράνι.

H νικήτρια είχε 13 αβίαστα και 10 winners και η ηττημένη 30 αβίαστα και 23 winners.

Πρεμιέρα με το δεξί για τον Ράονιτς

Στον 2ο γύρο συνεχίζει και ο ημιφιναλίστ του 2016 και πρώην Νο3 Μίλος Ράονιτς.