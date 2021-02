Τον Γάλλο Ζιλ Σιμόν θα συναντήσει στον 1ο γύρο του Αustralian Open που αρχίζει την Δευτέρα (8.2) στη Μελβούρνη ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας εάν προκριθεί απέναντι στο πρώην Νο6 του κόσμου θα παίξει με τον Θανάση Κοκκινάκη ή τον Κορεάτη Κβον ενώ στον 3ο θα συναντήσει τον Πολωνό Χούμπερτ Χουρκάτς.

Στους "16" πιθανώς να παίξει με τον Νταβίντ Γκοφέν και στον προημιτελικό με το Νο2 του κόσμου τον Ράφα Ναδάλ. Εαν συνεχίσει θα παίξει με έναν από τους Ρούμπλεφ-Μεντβέντεφ και στον τελικό με τον Τζόκοβιτς ή τον Τιμ.

Τελικό φυσικά και μπορούμε να δούμε το Νο1 Νόβακ Τζόκοβιτς και το Νο2 Ράφα Ναδάλ.

Πιθανοί προημιτελικοί

Τζόκοβιτς-Ζβέρεφ

Σβάρτσμαν-Τιμ

Μεντβέντεφ-Ρούμπλεφ

Τσιτσιπάς-Ναδάλ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ όλη την κλήρωση

Novak Djokovic possible route to the title:

AusOpen

— The Tennis Podcast (@TennisPodcast) February 5, 2021