Ο Στέφανος Σακελλαρίδης ηττήθηκα από τον Πατσέκο Μέντεζ με 6-2, 4-6, 6-3 στο πρώτο ματς του tie Ελλάδα - Μεξικό για το Davis Cup...

Στο πρώτο ματς που άνοιγε το πρόγραμμα του Davis Cup στο tie Ελλάδα - Μεξικό, ο Στέφανος Σακελλαρίδης ηττήθηκε από τον Πατσέκο Μέντεζ με 6-2, 4-6, 6-3. Πίσω στο σκορ η Team Hellas, το οποίο θα κληθεί να ισοφαρίσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο ματς που ακολουθεί.

Η αναμέτρηση δεν ξεκίνησε καλά για τον Νο.2 Έλληνα τενίστα. Αν και κράτησε τα πρώτα service game του, δεν κατάφερε να κάνει break δύο φορές στο σερβίς του αντιπάλου του. Αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Πατσέκο Μέντεζ, ο οποίος με δύο breaks και δύο holds κατάφερε να κλείσει το σετ με 6-2 και να πάρει προβάδισμα στην αναμέτρηση.

Στο δεύτερο σετ, ο Στέφανος Σακελλαρίδης ήρθε αντιμέτωπος με ένα πολύ γρήγορο break του αντιπάλου του. Βέβαια, στο 4o game το πήρε πίσω (2-2), διατηρώντας στη συνέχεια το προβάδισμας μιας και σέρβιρε πρώτος. Ο Έλληνας κατάφερε στο 9ο game να σβήσει τρία break points του αντιπάλου του, αναγκάζοντάς τον να σερβίρει στη συνέχεια για να μείνει στο σετ. Εκεί, ο Νο.275 στον κόσμο εκμεταλλεύτηκε άρτια το μοναδικό break point που του παρουσιάστηκε και έκλεισε το σετ με 6-4.

Μετά την ισοφάριση, ο Στέφανος Σακελλαρίδης βρέθηκε στα... σχοινιά από πολύ νωρίς στο decider set. Ο Μεξικανός βρήκε δύο breaks και με ένα hold πήρε τρία games διαφορά (3-0). Με την κούραση να έχει κάνει την εμφάνισή της για τον Έλληνα τενίστα ο Μέντεζ διατήρησε το προβάδισμά του και παρά το γεγονός ότι δέχθηκε break (4-2), στο 9ο game κατάφερε να... σπάσει ακόμη μία φορά το σερβίς του Σακελλαρίδη για να κατακτήσει το σετ και να δώσει προβάδισμα στο Μεξικό.