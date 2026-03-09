Η σύζυγός του Ντουάιτ Χάουαρντ κατηγόρησε τον πρώην σταρ του ΝΒΑ για χρήση ναρκωτικών μέσα από σχετικό βίντεο και εκείνος γνώριζε την... αποθέωση στην αναμέτρηση των Λέικερς με τους Νικς.

Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Αυτήν την φορά «πρωταγωνίστησε» η «οικογενειακή ιστορία» του Ντουάιτ Χάουαρντ με την σύζυγό του, η οποία τον κατηγόρησε ανοικτά για χρήση ναρκωτικών ουσιών μέσα από βίντεο που «ανέβασε» στα social media δείχνοντας και μια σακούλα με... λευκή σκόνη! Την ίδια ώρα ο Χάουαρντ γνώριζε την αποθέωση όταν τον έδειξε το «cube» στην αναμέτρηση των Λέικερς με τους Νικς.

Ο λόγος για την Έιμι Λουτσιάνι, με την οποία παντρεύτηκε ο Χάουαρντ τον Ιανουάριο του 2025, ωστόσο εκείνη κατέθεσε αίτηση διαζυγίου έξι μήνες αργότερα. Η ίδια αποκάλυψε τώρα τους λόγους για τους οποίους παρέμεινε στον γάμο. Σε ένα φορτισμένο συναισθηματικά βίντεο, η πρώην παίκτρια του «Love and Hip Hop», ανέφερε ότι η κόρη του συζύγου της και πρώην αστέρα του NBA, απομακρύνθηκε από το σπίτι τους από την Υπηρεσία Προστασίας Ανηλίκων (CPS).

Με δάκρυα στα μάτια, κατηγόρησε τον Χάουαρντ για χρήση ναρκωτικών και δήλωσε ότι η ίδια και τα παιδιά του τον έχουν προστατεύσει από τις αρχές στο παρελθόν: «Ο γάμος μου με έφερε σε μια πολύ επικίνδυνη θέση. Η κόρη μου μόλις απομακρύνθηκε από την CPS εξαιτίας του πατέρα της. Η πρόνοια και η αστυνομία έχουν έρθει εδώ τρεις φορές σε λιγότερο από τρεις μήνες, και εγώ στάθηκα δίπλα στον σύζυγό μου, παρόλο που φοβόμουν για τον ίδιο μου τον εαυτό. Σκεφτόμουν πως αυτός είναι ο άντρας μου».

Amy Luciani breaks down in tears and says CPS took her daughter because of her husband Dwight Howard. She says he has a cocaine problem and needs help: ‘This is what I’m losing my marriage to. 👀💔🙏🏽 pic.twitter.com/SBA8XuOGIq March 8, 2026

Ένα από τα πιο σοκαριστικά σημεία του βίντεο της Έιμι Λουτσιάνι ήταν η αναφορά της ότι ο Ντουάιτ Χάουαρντ ανάγκασε τον 12χρονο γιο του να τον καλύψει για τη χρήση ναρκωτικών, ενώ έδειξε στην κάμερα ένα σακουλάκι και ένα φιαλίδιο με μια λευκή σκόνη για να δώσει έμφαση στα λεγόμενά της: «Αυτός είναι ο λόγος που χάνω τον γάμο μου», ανέφερε χαρακτηριστικά αδειάζοντας την ουσία στην παλάμη της.

Ο Χάουαρντ δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα σχετικά με αυτές τις κατηγορίες ωστόσο έδωσε το «παρών» στην αναμέτρηση των Λέικερς με τους Νικς όπου και αποθεώθηκε από τους κατοίκους του Λος Άντζελες.