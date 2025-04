O Nτε Μινόρ περιμένει Τσιτσιπά ή Μουζέτι στη Μαδρίτη

O Άλεξ ντε Μινόρ νίκησε τον Ντένις Σαποβάλοφ με 2-0 σετ και θα είναι ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά ή του Λορέντσο Μουζέτι στη φάση των «16» στο Masters της Μαδρίτης.

Ο 26χρονος Αυστραλός είχε προβλήματα μόνο στο 2ο σετ απέναντι στον Σαποβάλοφ, όμως εξασφάλισε την πρόκριση στη φάση των «16», όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στους Τσιτσιπά και Μουζέτι, που θα γίνει νωρίς το απόγευμα της Τρίτης (29/4).

De MinauR16 😈



6-3 7-6(3) vs Shapovalov 👉 @alexdeminaur is the 1st player this year to reach Last 16 at all four Masters 1000s!@MutuaMadridOpen | #MMOpen pic.twitter.com/GatXAKOUiw