Τι ζεις Νίκο Βέργο; Έκανε χατ-τρικ και ο θρυλικός Χουάν Μάτα γονάτισε να του καθαρίσει το παπούτσι

Ο Νίκος Βέργος έκανε ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο με την Μέλμπουρν Βίκτορι σκοράροντας δις κόντρα Γουέλινγκτον.

Ο Νίκος Βέργος πιστοποίησε την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το τελευταίο διάστημα πετυχαίνοντας και χατ τικ κόντρα στην Γουέλινγκτιν Φοίνιξ. Ο Έλληνας φορ, μετά τα δύο που πέτυχε για την Μέλμπουρν Βίκτορι στον αγώνα ενάντια στην Αδελαΐδα Γιουνάιτεντ την 8η αγωνιστική, σκόραρε ακόμη τρία το πρωί της Δευτέρας (29/12) σε ματς για την 10η.

Ο 29χρονος επιθετικός αρχικά άνοιξε το σκορ για την ομάδα του στο 7ο λεπτό, μετά από ωραία σέντρα του Βελουπιλάι και υπέροχη κεφαλιά από την καρδιά της άμυνας των Νεοζηλανδών.

Στο 42' σκόραρε και πάλι, ξανά σέντρα από τα δεξιά, αυτή τη φορά από τον Ρόουλινς, εκείνος έκανε... σκόνη τον προσωπικό του αντίπαλο και πέτυχε μία τρομερή κεφαλιά κάνοντας το 2-1 και δίνοντας εκ νέου προβάδισμα στην ομάδα του.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους έβαλε και το... κερασάκι στην τούρτα, όταν στο 47', μετά από μία ωραία ομαδική συνεργασία και γύρισμα του Ρόουλινς στο ύψος του πέναλτι, ο Βέργος πλάσαρε σωστά κι έκανε το 3-1.

Στον πανηγυρισμό του γκολ έζησε μία ιδιαίτερη στιγμή, αφού ο τεράστιος Χουάν Ματά γονάτισε και του καθάρισε το παπούτσι.

Για την ιστορία το ματς ολοκληρώθηκε με σκορ 5-1 υπέρ της Μέλμπουρν Βίκτορι με τους Κλαρισμάριο και Γέλατσιτς να πετυχαίνουν τα άλλα δύο τέρματα.