Τι ζεις Νίκο Βέργο; Έκανε χατ-τρικ και ο θρυλικός Χουάν Μάτα γονάτισε να του καθαρίσει το παπούτσι

Βέργος: Έκανε χατ τρικ και ο Μάτα γονάτισε για να του... καθαρίσει το παπούτσι
Ο Νίκος Βέργος πιστοποίησε την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το τελευταίο διάστημα πετυχαίνοντας και χατ τικ κόντρα στην Γουέλινγκτιν Φοίνιξ. Ο Έλληνας φορ, μετά τα δύο που πέτυχε για την Μέλμπουρν Βίκτορι στον αγώνα ενάντια στην Αδελαΐδα Γιουνάιτεντ την 8η αγωνιστική, σκόραρε ακόμη τρία το πρωί της Δευτέρας (29/12) σε ματς για την 10η.
Ο 29χρονος επιθετικός αρχικά άνοιξε το σκορ για την ομάδα του στο 7ο λεπτό, μετά από ωραία σέντρα του Βελουπιλάι και υπέροχη κεφαλιά από την καρδιά της άμυνας των Νεοζηλανδών.
It's a dream start for @gomvfc 🔥December 29, 2025
Nikos Vergos makes no mistake from directly in front, getting on the end of a pinpoint Nishan Velupillay delivery to give the hosts an early lead 🎯
Watch #MVCvWEL live and exclusive on Paramount+ 📺 pic.twitter.com/PPHw0RjYq7
Στο 42' σκόραρε και πάλι, ξανά σέντρα από τα δεξιά, αυτή τη φορά από τον Ρόουλινς, εκείνος έκανε... σκόνη τον προσωπικό του αντίπαλο και πέτυχε μία τρομερή κεφαλιά κάνοντας το 2-1 και δίνοντας εκ νέου προβάδισμα στην ομάδα του.
Two for Victory, two for Vergos ✌️— Paramount+ Australia (@ParamountPlusAU) December 29, 2025
That's now four goals in three games for Melbourne's number nine, this one a brilliant header from 12 yards to earn Victory back the lead 💥
Watch #MVCvWEL live and exclusive on Paramount+ 📺 pic.twitter.com/ONZCHYIriM
Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους έβαλε και το... κερασάκι στην τούρτα, όταν στο 47', μετά από μία ωραία ομαδική συνεργασία και γύρισμα του Ρόουλινς στο ύψος του πέναλτι, ο Βέργος πλάσαρε σωστά κι έκανε το 3-1.
Στον πανηγυρισμό του γκολ έζησε μία ιδιαίτερη στιγμή, αφού ο τεράστιος Χουάν Ματά γονάτισε και του καθάρισε το παπούτσι.
NIKOS VERGOS HAT-TRICK ALERT! 🪄🎩— Paramount+ Australia (@ParamountPlusAU) December 29, 2025
What a night Victory's number nine is having! He gets his third of the match in just the 47th minute to extend Melbourne's lead to two! 🔥
Watch #MVCvWEL live and exclusive on Paramount+ 📺 pic.twitter.com/6qr4SYbsAC
Για την ιστορία το ματς ολοκληρώθηκε με σκορ 5-1 υπέρ της Μέλμπουρν Βίκτορι με τους Κλαρισμάριο και Γέλατσιτς να πετυχαίνουν τα άλλα δύο τέρματα.
