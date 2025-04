Ναδάλ: «Δεν μου λείπει το τένις» (vid)

Ο Ράφαελ Ναδάλ τιμήθηκε με το βραβείο «Laureus Sporting Icon Award 2025» στη Μαδρίτη, με τον 38χρονο Ισπανό να μιλά για την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Ο Ράφαελ Ναδάλ ήταν ένα από τα τιμώμενα πρόσωπα στη βραδιά των βραβείων «Laureus Awards» στη Μαδρίτη.

Ο 38χρονος Ισπανός αστέρας των 22 τίτλων στα Grand Slam, τιμήθηκε με το βραβείο «Laureus Sporting Icon Award» κι έγινε ο πρώτος αθλητής που έχει κερδίσει βραβεία σε όλες τις πιθανές κατηγορίες στα Laureus.

Rafa Nadal wins the 2025 Laureus Sporting Icon Award.



His career has been nothing if not iconic.



