Την παράσταση έκλεψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς και εκτός κορτ με την αμφίεση του στο πάρτι των παικτών του Dubai Tennis Championships.

Ο 26χρονος τενίστας το βράδυ της Τρίτης (25/2) έκανε guest εμφάνιση στο πάρτυ της διοργάνωσης όπου εμφανίστηκε με κελεμπία κλέβοντας την παράσταση.

Οι διοργανωτές τον έστειλαν μάλιστα σε έναν από τους κορυφαίους ράφτες στο Ντουμπάι (με τη συνοδεία της μητέρας του) και εκεί έκανε πρόβα ένα παραδοσιακό ένδυμα για Άραβες.

Ο Στέφανος σήμερα (26/2) θα αγωνιστεί κόντρα στον Ρώσο Κάρεν Καρτσάνοφ περίπου στις 19:00 στη φάση των «16» της διοργάνωσης.

When in Dubai, dress like the locals! 🇦🇪 @steftsitsipas takes a stylish step into Emirati tradition with his bespoke kandora – and he’s loving every second of it! #DDFTennis @atptour @baitalkandora pic.twitter.com/Yyi2oDSUjI