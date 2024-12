Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να βγάλει αντίσταση κόντρα στην Έλενα Ριμπάκινα, γνωρίζοντας την ήττα με 6-4, 6-3 στο δεύτερο ματς του ζευγαριού Ελλάδα - Καζακστάν, με την «γαλανόλευκη» να χάνει το ματς και συνάμα την πρωτιά στον όμιλο.

Δεύτερη σερί ήττα για την Ελλάδα από το Καζακστάν, με την Μαρία Σάκκαρη να γνωρίζει την ήττα από την Έλενα Ριμπάκινα με 6-4, 6-3, με συνέπεια η «γαλανόλευκη» να ηττηθεί και να γνωρίζει τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του United Cup.

Η ήττα της Ελληνίδας τενίστριας με straights sets σε συνδυασμό με την ίδια ήττα του Στέφανου Τσιτσιπά κόντρα στον Αλεξάντερ Σεβτσένκο μηδένισε τις ελπίδες της Team Hellas για την πρόκριση και ως καλύτερη δεύτερη από τους τρεις ομίλους του Περθ.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τα σερβίς των δύο αθλητριών να είναι απροσπέλαστα! Η Μαρία Σάκκαρη δεν άφηνε την Έλενα Ριμπάκινα να πάρει με ευκολία τα δικά της service games της, ενώ εκείνη διατηρούσε χωρίς πίεση τα δικά της.

Οι δύο τενίστριες πήγαν game - game, με την Ριμπάκινα να φτάνει ένα game μακριά από την κατάκτηση του πρώτου σετ (5-4). Σε εκείνο το σημείο, η 30χρονη Ελληνίδα είδε το σερβίς της να την... προδίδει και με διπλό λάθος να δίνει απλόχερα το πρώτο σετ στην αντίπαλό της και παράλληλα το προβάδισμα (6-4).

Το δεύτερο σετ, παρά το 6-3, μετετράπη σε μονόλογο από την Έλενα Ριμπάκινα. Η Καζάκα σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα με δύο breaks και τρία holds έφτασε στο 5-0.

All class 👏



Rybakina continues to dominate against Sakkari in the second set 🇰🇿

#UnitedCup pic.twitter.com/C0xYULv4WR